Il Monza si ritrova e affonda il Venezia. Chievo, 3 reti alla Reggina nel segno di Margiotta

Non solo Serie A. Ieri è stata la volta anche di due anticipi importanti in Serie B. Il Monza ha battuto il Venezia in terra lagunare. Senza Boateng e in attesa di Balotelli, difesa super nonostante le assenze di Bellusci e Paletta, contro il bomber Forte. Vittoria per 2-0 targata Augusto e Mota. Ora Brocchi respira. Importante successo del ChievoVerona contro la Reggina. Importante successo dei clivensi per la zona playoff. Doppietta del bomber Margiotta, chiude Rigione. L’unica scintilla dei calabresi si spegne sul legno.