Il Monza vede la serie B, Galliani è cauto: "È presto per fare festa"

Sulle pagine del QS, si parla anche della possibile promozione del Monza in serie B, con il quotidiano che titola: "Monza in B, Galliani cauto: È presto per fare festa". Dopo diciannove anni i brianzoli potrebbero riabbracciare il torneo cadetto ma l'ad frena gli entusiasmi in attesa del verdetto del Consiglio Federale. Numeri da capogiro: sedici punti di vantaggio sulla seconda. Unica squadra imbattuta fuori casa".