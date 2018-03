Il numero quattro. La simmetria dell'Avellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il pensiero comune veda nei numeri solo rigidità e freddezza, in essi c'è anche grande simmetria. Fra i numeri, le statistiche, dell'Avellino, ad esempio, regna il numero quattro.

Quattro come le vittorie degli Irpini nelle ultime 22 giornate di campionato.

Quattro come i gol fatti nelle ultime quattro giornate raccogliendo appena due punti.

Quattro come i punti che l'Ascoli, da tempo in piena zona retrocessione, ha "mangiato" alla formazione di Walter Novellino nelle ultime cinque giornate.

Numeri, dunque, tutt'altro che positivi e che impongono una correzione immediata. Iniziando dal match contro il Bari di Pasquetta, valido per il recupero delle gare della 29^ giornata. In caso contrario la lotta per non retrocedere diventerebbe dannatamente più complicata e la simmetria dei numeri portrebbe peggiorare ancora.