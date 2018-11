Il Palermo rimane in vetta, il Benevento risale. Il punto sulla B

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il Palermo, con una nuova proprietà all'orizzonte, continua a mantenere la vetta della classifica. I rosanero pareggiano 1-1 contro l'Hellas Verona e mantengono il primo posto con 25 punti. Il Pescara non approfitta del pareggio del Palermo e viene bloccato in casa dall'Ascoli: più di una recriminazione per gli adriatici che sprecano anche un rigore. Vince nel posticipo domenicale del Lecce di Liverani: stesa la Cremonese con Falco e La Mantia. I salentini salgono a 22 punti e si confermano la sorpresa dell'inizio di stagione.

Beffa Bandinelli per il Perugia di Nesta: il Benevento vince al 90' e aggancia il Cittadella e la Salernitana al terzo posto.

Pari, invece, tra Spezia e Foggia con entrambe che perdono un'occasione per coltivare ambizioni playoff. Finisce senza reti l'esordio al Picchi del nuovo allenatore del Livrono, Roberto Breda: 0-0 contro il Cittadella, ma l'impressione è di avere una squadra più ordinata rispetto al passato. Colpaccio del Carpi di Castori che espugna l'Euganeo e si porta a un punto proprio dal Padova, fermo al quintultimo posto: decide l'ex Jelenic.

Uno straordinario Di Mariano stende il Brescia: doppietta che fa risalire in classifica il Venezia di Zenga. Chiude la giornata il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, in programma stasera alle 21.00.