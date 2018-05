Il Palermo si aggrappa all'enfants du pays per conquistare la A

Antonino La Gumina è lui l'uomo a cui il Palermo chiede i gol per sbancare l'Arechi di Salerno e provare a scavalcare in un sol colpo Parma e Frosinone conquistando la seconda piazza e la promozione diretta in Serie A. In vista dell'ultima della stagione regolare infatti il tecnico Roberto Stellone dovrà fare a meno di Iljia Nestorovski e probabilmente di Igor Coronado (“Lo portiamo perché anche al 60-70% e dovesse servire un miracolo a pochi minuti dalla fine Igor può farlo”) e si affiderà quindi all'enfants du pays La Gumina come punta centrale supportato da Aleksandar Trajkovski (“Domani giocherà al 100%”).

Il centravanti è del resto uno dei migliori della seconda parte della stagione rosanero visto che ben sette dei suoi otto gol complessivi sono arrivati negli ultimi due mesi e sicuramente a Salerno punterà a confermarsi per avvicinare quella doppia cifra che è sempre un obiettivo per un attaccante.