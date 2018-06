Il Palermo vede la Serie A. Ma allo Stirpe sarà battaglia

© foto di Federico Gaetano

Il Palermo fa sua la gara d'andata in rimonta davanti a un pubblico tornato numeroso sugli spalti del Barbera, 29mila gli spettatori presenti (record stagionale), per spingere oltre l'ultimo ostacolo la squadra di Roberto Stellone. Un vittoria importante, che dà morale e rende ancora più concreti i fantasmi in casa Frosinone, ma che ancora non basta per poter festeggiare la promozione. Lo splendido gol di Camillo Ciano dopo appena 5 minuti tiene a galla la squadra di Moreno Longo che ora deve vincere fra le mura dello Stirpe al ritorno per riuscire a liberare un urlo rimasto strozzato in gola nell'ultima gara di campionato contro il Foggia che segnò il sorpasso in extremis del Parma al secondo posto. Un gol che sembrava aver messo in discesa il discorso promozione per un Frosinone poi messo alla corde dai padroni di casa che possono recriminare anche per due episodi sospetti in area di rigore con il ritrovato Iljia Nestorovski come protagonista. Il gol di La Gumina a fine primo tempo e la sfortunata autorete di Terranova a dieci dalla fine sorridono ai palermitani che vedono la Serie A, ma non possono rilassarsi in vista di sabato quando in 90 minuti infuocati si deciderà chi accompagnerà Empoli e Parma in massima serie, con Roberto Stellone che potrebbe ritrovarsi a festeggiare una promozione in Ciociaria, questa volta però da avversario.