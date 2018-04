Il Parma espugna Ascoli ed è secondo. Decide Calaiò

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma vince sul difficile campo dell'Ascoli e per una notte è secondo in classifica scavalcando Palermo e Frosinone. A decidere la gara del Del Duca è una rete di Calaiò dopo pochi minuti del primo tempo di una partita ben giocata da ambo le parti con tante occasioni per segnare non concretizzare per mancanza di precisione e anche per alcune ottime parate da parte di Frattali e Lanni.