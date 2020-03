Il Perugia fa scuola in Premier. L'Everton copia l'iniziativa per i tifosi del Grifo

vedi letture

Spesso si parla di modello inglese da seguire per il calcio italiano. A volte però accade anche il contrario. L’iniziativa del Perugia di Massimiliano Santopadre di far contattare telefonicamente i tifosi del Grifo da parte dei tesserati del club (hanno partecipato Vicario, Falcinelli, Cosmi e lo stesso Santopadre) è piaciuta, e molto, anche nel possedimenti di Sua Maestà. In particolare a Liverpool, in casa dell’Everton. I Toffees hanno, infatti, attivato la “Club’s Blue Family”, un’iniziativa totalmente identica a quella del club umbro, la cui prima “puntata” ha visto protagonista Carlo Ancelotti.

Nessun dramma nel copiare una buona idea. Specie in un momento del genere. Un pizzico d’orgoglio tricolore comunque sì.