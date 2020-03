Il Perugia ha trovato il suo faro in Iemmello. Ma è Vicario il sempre presente

Il Perugia ha trovato il suo faro in Pietro Iemmello, che ha portato con i suoi gol decisivi 23 dei 36 punti biancorossi, giocatore in assoluto più determinante della cadetteria dopo 28 giornate, pari al 63,9%, e capocannoniere del torneo con 17 marcature, sua seconda miglior stagione realizzativa dopo la 2015/16, 24 reti a Foggia in Lega Pro. Il portiere Vicario è uno dei 5 sempre presenti (28 su 28) e con tutti i minuti sempre in campo (2520’, come i colleghi di reparto Gori del Pisa, Micai della Salernitana, Paleari del Cittadella e Cordaz del Crotone). Oddo è stato esonerato dopo 19 giornate con 27 punti nel carniere (1,42 la sua media punti-partita), mentre Cosmi ha sommato 9 punti in 9 turni (1 netto di media a match).