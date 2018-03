Il Perugia non si ferma più: 2-0 al Brescia nel recupero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terza vittoria di fila del Perugia, che si conferma una delle squadre più in forma della Serie B, in campionato e ottavo posto conquistato. La squadra di Breda con un gol per tempo regola il Brescia, che veniva da un buon momento di forma. Nel primo tempo è Cerri a sbloccare la gara sugli sviluppi di un calcio d'angolo toccato da Di Carmine, nella ripresa invece è lo stesso numero 10 biancorosso a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori sfruttando un cross di Mustacchio dalla destra per battere per la seconda volta Minelli.