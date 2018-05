Il Perugia può ammazzare la corsa playoff

© foto di Federico Gaetano

E' in programma alle ore 18 la sfida tra Perugia e Salernitana, valida per il 39esimo turno di Serie B che può significare molto per la corsa playoff. Perché gli umbri hanno 58 punti in classifica, quattro in più del Foggia che oggi ha superato lo Spezia per 2-1. Con un successo la formazione di mister Breda potrebbe chiudere il discorso e ammazzare le speranze playoff dei pugliesi, perché andrebbe a quota 61 insieme al Cittadella e al Bari: un +7 sul Foggia che, a tre turni dalla fine della regular season, avrebbe quasi il valore di una sentenza definitiva. La squadra di Stroppa, dunque, a partire dalle 18 dovrà tifare Salernitana.