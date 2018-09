Il Perugia scopre la Vidodipendenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per ovviare agli addii pesanti di Alberto Cerri e Samuel Di Carmine il Perugia in estate aveva puntato sul ritorno diKwang Song Han e sull'arrivo di Federico Melchiorri, con i giovani Andrea Bianchimano e Luca Vido a completare il reparto. Molti, quasi tutti in realtà, si aspettavano che il trascinatore – a suon di gol – della squadra allenata da Alessandro Nesta fosse il primo e invece a mettersi in luce in queste prime uscite stagionali è stato l'ex Cittadella che in appena tre gare ha già eguagliato il bottino di gol fra i professionisti. Quattro reti (in tre gare fra campionato e Coppa Italia), tanti quanti quelli messi assieme in 12 presenze con i veneti nel 2016/17, due in più rispetto a quanti messi a segno nella passata stagione in 17 gare.

Se il primo gol non è servito a nulla, vista la sconfitta contro il Novara in Coppa Italia gli altri tre sono serviti per evitare la sconfitta all'esordio in casa del Brescia e poi piegare in casa l'Ascoli con un perentorio 2-0 per un totale di quattro punti in due gare che pongono il Perugia al secondo posto in classifica alle spalle dell'unica squadra a punteggio pieno della cadetteria, ovvero il Cittadella. Un inizio da sogno per il nazionale Under 21 che ora sogna ora di confermarsi su questi livelli per trascinare il Perugia in alto e magari guadagnare una chance in Serie A.