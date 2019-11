© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inarrestabile il Pescara, non solo in campo ma anche a livello mediatico. Una ventata di simpatia che il calcio necessita, e che il club non si esime dal portare.

Dando ironiche anticipazioni di mercato; perché il Delfino non ha puntato solo Zlatan Ibrahimovic.

Sta tenendo banco, in queste ore, il caso legato a Cristiano Ronaldo, uscito decisamente stizzito dal campo al momento della sua sostituzione in Juventus-Milan e reo di aver immediatamente lasciato lo stadio quando la gara era ancora in corso. Una spiegazione di tutto ciò, è data proprio dalla truppa abruzzese: