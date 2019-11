Il Pescara chiama Ibra. L'Empoli reclama: "Fatelo giocare dopo la sosta"

Si affronteranno domani, allo stadio "Castellani", Empoli e Pescara, che hanno dato vita, mediante social, a un siparietto pre gara molto divertente.

Il club abruzzese, rispondendo a un commentato del web, su Twitter ha annunciato - ovviamente con un fotomontaggio - l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic alla corte di Zauri, e l'Empoli, proprio in vista del match di domani, ha risposto: "Grande acquisto PescaraCalcio 👌Facciamo però che può giocare solo da dopo la sosta???😛". Stiano tranquilli in Toscana: Zlatan è alle prese con un'indigestione di arrosticini!

Grazie #Empoli 🙏🏻. Vi diamo due notizie: quella buona è che DOMANI, con vostro grande sollievo, #Ibrahimovic NON ci sarà . È alle prese, infatti, con un bella indigestione di #Arrosticini 🍢. La cattiva è che faremo di tutto per non far sentire la sua assenza 💪🏻😉 https://t.co/P2uvpxmJ87

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) November 8, 2019