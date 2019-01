Il Pescara insiste per avere Vitale della Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoSalernitana.com, il Pescara sarebbe intenzionato a spendere in casa granata per rinforzare il proprio organico. Il club abruzzese, infatti, sarebbe sulle tracce di Luigi Vitale, già cercato in estate. Appare comunque difficile che la Salernitana scelga di privarsi del laterale stabiese, unico terzino sinistro di ruolo presente attualmente in rosa.