© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Arrivano aggiornamenti circa il futuro di Giuseppe Pillon sulla panchina del Pescara. Secondo quanto riportato da PescaraSport24 il club abruzzese entro la fine del mese di febbraio avrebbe potuto decidere di esercitare la clausola per il rinnovo automatico del tecnico, ma non lo ha fatto. Una scelta questa che non regala certezze circa il futuro dell'allenatore all'Adriatico ma che, al tempo stesso, non pregiudica un eventuale rinnovo sul finire della stagione.