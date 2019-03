© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Pescara riparte. Il podio è virtuale", titola così nelle pagine dedicate alla Serie B La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria degli abruzzesi sullo Spezia di ieri pomeriggio. "In attesa del Benevento, Mancuso (17° gol) e Crecco rimettono gli abruzzesi al terzo posto per un giorno. - continua il quotidiano - Non fa sconti a nessuno all’Adriatico e continua a guardare da vicino il secondo posto. Il Pescara di Bepi Pillon dimentica in fretta Benevento e torna a vincere in casa: 2-0 allo Spezia e terzo posto, aspettando il risultato di Livorno-Benevento. Un gol per tempo, davanti allo sguardo interessato e soddisfatto del Profeta Giovanni Galeone, per la prima volta allo stadio quest’anno. Con i gol di Mancuso, le folate di Marras e la sostanza di Bruno-Memushaj-Crecco, la squadra abruzzese ha ormai i piedi nei play off".