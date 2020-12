Il Pescara torna alla vittoria e batte il Monza: all'Adriatico finisce 3-2

Dopo due vittorie di fila si ferma la corsa del Monza, battuto 3-2 in casa del Pescara. Allo Stadio Adriatico i padroni di casa sono passati in vantaggio al 22' con Galano ma quattro minuti dopo Bettella ha trovato il gol del pari. Nella ripresa al 62' la squadra di Brocchi è rimasta in dieci a causa del doppio giallo subito da Scaglia e Ceter Valencia su rigore ha riportato avanti il Pescara. All'84' ancora Bettella aveva trovati il pari per gli ospiti ma al 90' Bocchetti ha regalato i tre punti al Pescara che sale così 11 punti e torna alla vittoria. Il Monza invece resta a quota 20.