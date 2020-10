Il Pescara verso la cessione. Sebastiani: "Sto lavorando in tal senso: al 50% la chiudiamo"

Vendita si o vendita no? Bel dilemma quello che si sta vivendo a Pescara, stando almeno alle notizie riportate da Il Messaggero - ed. Abruzzo. Sembra infatti che la cessione del club abruzzese sia imminente, o meglio, che un closing - ovviamente con tempistiche legate all'emergenza sanitaria - sia previsto tra il mese prossimo e gennaio, anche se un'intesa di massima tra patron Daniele Sebastiani e i potenziali acquirenti ci sarebbe già. Ovviamente massimo riserbo sui nomi, anche se è stata smentita la pista che porta alla famiglia Della Valle.

Di seguito, le dichiarazioni del presidente in merito: "Ci sono degli interessi importanti, ma, essendo trattative serie, non escono nomi e io non ne parlo. Chi saranno i futuri proprietari del Pescara? Gente esperta o neofiti? Nel calcio si entra o per salvare una situazione, come facemmo noi nel 2009, oppure se si è innamorati di questo sport. Poi ci sono i delinquenti, che sono solo di passaggio I miei interlocutori non sono neofiti, nessuno lo è in questo sport. Ci sono sempre consulenti e referenti che conoscono questo mondo e sono vicini a chi vuole investire. Sto lavorando per trovare una soluzione: c'è il 50% di possibilità di chiudere. Se non ci fosse questa situazione generale, conoscendo i miei interlocutori, direi che saremmo al 99%. Ho dato anche la disponibilità a rimanere vicino a loro per sei mesi, per dirigerli nella fase iniziale e inserirli dentro la società, ma anche per offrire una garanzia. Poi, dopo sei mesi, dovrebbero proseguire con le loro gambe".