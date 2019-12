Il Pescara vicino ai migranti: non si ferma la missione sociale del club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si ferma il lavoro sociale che sta svolgendo in questo ultimo periodo il Pescara di patron Daniele Sebastiani, uno dei club professionistici italiani più vicino ai temi caldi della società e alla sensibilizzazione su di essi. In occasione della Giornata Internazionale dei Migranti, con un tweet, il club marchigiano ha voluto rivolgere un saluto tutti i tifosi sparsi per il mondo e un pensiero a coloro che, in cerca di un futuro migliore, perdono la vita nell'indifferenza di tanti.