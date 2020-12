Il Pisa chiamato a dar continuità: i convocati per il Pescara. Prima assoluta per Quaini

Nessuna conferenza stampa pre gara, ma il Pisa ha diramato poco fa la lista dei convocati per il match odierno contro il Pescara, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie B

Sono out il difensore Varnier, causa infortunio, e lo squalificato Marin; stavolta mister D'Angelo aggrega anche il terzino sinistro della formazione Primavera Bechini. C'è poi la prima convocazione per il centrocampista Quaini, che rientra dopo l'infortunio subito nella prima amichevole stagionale con la Primavera dell'Empoli.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Kucich, Loria, Perilli

DIFENSORI: Bechini, Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Meroni, Pisano

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Gucher, Masetti, Mazzitelli, Siega, Soddimo, Quaini

ATTACCANTI: Alberti, Giani, Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Vido.