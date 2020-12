Il Pisa di D'Angelo scrive la storia: annientato il Lecce per la prima volta in 73 anni

Sono stati tanti i record battuti dal Pisa di Luca D'Angelo, tanta la storia scritta sulle pagine di un libro a tinte nerazzurre.

Dopo un avvio decisamente zoppicante - con annesso chi aveva messo sulla graticola anche il mister, esattamente come fu fatto l'anno di Serie C, terminato con la promozione in serie cadetta - la squadra ha preso un'altra piega, culminata con la straordinaria gara di sabato: 0-3 rifilato al Lecce, Pisa corsaro al "Via del Mare".

Prima storica per i toscani, che in 73 anni non avevano mai battuto i salentini, e sgambetto ai giallorossi, che hanno dovuto fermare a 10 la striscia di gare che li hanno visti andare in gol.