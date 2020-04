Il Pisa dona 4.500 mascherine protettive al principale policlinico cittadino

Il Pisa scende in campo al fianco degli operatori sanitari e di tutti i pazienti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Attraverso una nota ufficiale, infatti, il club ha fatto sapere di aver donato all’Ospedale Cisanello, principale policlinico cittadino, 4.500 mascherine protettive, obbligatorie dal prossimo 13 aprile su tutto il territorio regionale; inoltre, per ringraziare medici, infermieri e operatori da oltre un mese in prima linea per combattere questa terribile emergenza Covid-19, la società ha deciso di far recapitare all’Ospedale Santa Chiara le “Colombe Nerazzurre” che erano state commissionate per i dipendenti, i calciatori e i ragazzi del settore giovanile.