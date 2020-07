Il Pisa mette i playoff nel mirino. E prova a superare... il Real Madrid

Un Pisa da playoff? Probabilmente si, almeno è questo che la classifica sta dicendo: ottavo posto in coabitazione con il Chievo Verona, che diventa però nono dato che la media inglese premia i clivensi.

Un Pisa sulla scia del Real Madrid? Si. E a dirlo sono i dati, i numeri. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport, la formazione di Luca D'Angelo sta contendendo tanti prima alla truppa madrilena, a cominciare dal numero dei giocatori mandati a rete nell'arco della stagione: 20 quelli dei blancos, 19 quelli dei toscani, che venerdì hanno visto siglare il gol vittoria a Marius Marin (primo gol in Serie B per il centrocampista).

Una classifica, quella stilata dal quotidiano in merito a ciò, che prende in considerazione i tornei di Serie A e B in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, e che premia il Pisa. Che magari potrà in qualche senso salire... sul tetto d'Europa.