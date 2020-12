Il Pisa parte alla volta della Puglia: i convocati per la sfida al Lecce. Out Varnier e Mazzitelli

Nessuna conferenza stampa in casa Pisa, ma squadra partita nel primo pomeriggio alla volta di Brindisi, prima tappa per raggiungere poi Lecce: la formazione di mister Luca D'Angelo infatti, in occasione della 13^ giornata del campionato di B, affronterà - nella giornata di domani - la formazione salentina.

Prima dell'imbarco aereo, resi noti i convocati per il match: ancora out il difensore Varnier, e con lui Mazzitelli, appiedato dal giudice sportivo; dalla squalifica, invece, rientra Marin.

Di seguito l'elenco:

PORTIERI: Kucich, Loria, Perilli

DIFENSORI: Bechini, Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Meroni, Pisano

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Gucher, Marin, Masetti, Siega, Soddimo, Quaini

ATTACCANTI: Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Vido.