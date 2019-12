Il Pisa ritrova Petroni: la situazione tre anni dopo

Ironia della sorte, dopo tre anni esatti, si ritroveranno le strade del Pisa e di Fabio Petroni, attuale membro del CdA del Trapani ma al tempo presidente della società toscana. Che proprio con l'imprenditore romano rischiò il fallimento, prima di essere salvato da Giuseppe Corrado, ancora a capo del sodalizio nerazzurro.

E una data spartiacque fu proprio quella del 16 dicembre 2016: il Pisa, guidato al tempo dall'attuale tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, era in procinto di partire per la trasferta di Cittadella, ma un nutrito gruppo di tifosi cercò di impedire la partenza del pullman, poiché era la data ultima stabilita dalla famiglia Corrado per l'acquisizione del club, che la vecchia proprietà cercava ancora di tenere. Si rese necessario l'intervento dello stesso Giuseppe Corrado, che si rese disponibile a una nuova trattativa, che andò a buon fine: la squadra partì alla volta del Veneto, non chiuse l'anno in bellezza (retrocessione in Serie C) ma da li tutto è cambiato. Club sanato, e Serie B riconquistata.

Questa sera la squadra di mister Luca D'Angelo sarà impegnata proprio sul campo del Trapani. Una sorta di confronto a distanza, nonostante le parole di Petroni rilasciate a TMW : "Nessuna rivalsa nei confronti del Pisa, affrontiamo la partita con molta serenità. E ci auguriamo che ci sia spettacolo”.

Sarà effettivamente forse più calda la gara del ritorno, ma i pisani stasera proveranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.