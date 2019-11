Il punto sulla B - Benevento bloccato al Menti, colpo del Cittadella

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lotta davvero pazzesca per i primi posti del campionato di Serie B 2019/2020. Il Benevento, infatti, è stato bloccato dalla Juve Stabia nel derby campano del Menti per 1-1, ma ciò non è bastato per mettere in dubbio il primato dei sanniti che mantengono comunque 4 punti dal secondo posto. Un piazzamento, quest’ultimo, distante soltanto un punto per quel Cittadella capace di vincere e convincere a Perugia, imponendosi al Curi grazie ai gol di D’Urso e Diaw. Altra trasferta vittoriosa in chiave play-off quella del Pescara sul campo dell’Empoli, che non sa più vincere ed è arrivato alla terza sconfitta nelle ultime sei gare, con le restanti tre pareggiate. X che invece è il risultato ottenuto dal Pordenone in casa della Virtus Entella, capace di rimontare il vantaggio neroverde di Strizzolo con Schenetti. Nell’anticipo del venerdì, invece, abile il Crotone a strappare i tre punti allo Scida contro l’Ascoli grazie ad un ottimo 3-1. Nelle restanti gare, invece, abbiamo avuto modo d’assistere al pari spettacolare del Provinciale tra Trapani e Cosenza, che fanno tutto nel primo tempo chiudendo sul 2-2 finale. Vincono di misura Cremonese e Venezia, rispettivamente contro Salernitana e Livorno. 3-2 scoppiettante, infine, tra Pisa e Spezia all’Arena Garibaldi.

I risultati della 12^ giornata

Crotone-Ascoli 3-1

Venezia-Livorno 1-0

Pisa-Spezia 3-2

Perugia-Cittadella 0-2

Entella-Pordenone 1-1

Juve Stabia-Benevento 1-1

Empoli-Pescara 1-2

Trapani-Cosenza 2-2

Cremonese-Salernitana 1-0

Frosinone-Chievo 2-0

Classifica

Benevento 25

Crotone 21

Cittadella 20

Pescara 19

Pordenone 19

Perugia 19

Chievo 18

Salernitana 18

Ascoli 17

Empoli 17

Frosinone 17

Pisa 16

Venezia 16

Entella 16

Cremonese 15

Cosenza 12

Spezia 12

Juve Stabia 11

Livorno 10

Trapani 7