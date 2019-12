© foto di Andrea Rosito

È un Benevento sempre più in fuga quello di Pippo Inzaghi. La vittoria casalinga contro il Frosinone ha scavato un ulteriore solco tra i sanniti e il terzo posto occupato proprio dagli uomini di Alessandro Nesta, adesso staccato da un Pordenone capace di mettere la freccia e portarsi a 5 punti dal terzo piazzamento. Vittorie casalinghe per Perugia e Crotone, che si sbarazzano rispettivamente di Virtus Entella e Livorno per 2:0 e 2:1. In coda altro successo importante per la Juve Stabia, che rifila due gol al Venezia pordandosi a pari punti con Spezia e Cremonese che dovranno però recuperare il loro confronto a causa del rinvio della gara. Colpo del Cosenza all'Arena Garibaldi, con gli uomini di Piero Braglia che battono il Pisa per 1-3. Non si fanno male, infine, Pescara-Trapani, Empoli-Salernitana e Cittadella-Chievo.

RISULTATI 17^ GIORNATA

Cittadella-Chievo 1-1

Crotone-Livorno 2-1

Empoli-Salernitana 1-1

Juve Stabia-Venezia 2-0

Perugia-Virtus Entella 2-0

Benevento-Frosinone 1-0

Pisa-Cosenza 1-3

Pescara-Trapani 1-1

Pordenone-Ascoli 2-1

CLASSIFICA

Benevento 40

Pordenone 31

Frosinone 26

Perugia 26

Cittadella 26

Crotone 25

Chievo 25

Entella 25

Ascoli 24

Pisa 23

Salernitana 23

Pescara 22

Empoli 22

Spezia 20 *

Cemonese 20 *

Juve Stabia 20

Venezia 19

Cosenza 17

Trapani 14

Livorno 11

* Spezia-Cremonese rinviata a data da destinarsi