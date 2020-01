Il punto sulla B - Benevento, la grande fuga. Ventura quarto

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Va in archivio anche la ventunesima giornata di Serie B. Chi ipotizzava una corsa al primo posto riaperta a seguito del pareggio casalingo col Pisa adesso può mettersi tranquillamente il cuore in pace. Il Benevento non alcuna intenzione di mollare e la vittoria sul campo del Cittadella, ennesima dimostrazione di forza dei giallorossi, spegne le residue velleità delle inseguitrici. Adesso i punti di vantaggio sul Pordenone, battuto in casa da un Pescara rigenerato dalla cura Legrottaglie sono saliti a 15, mentre quelli sul terzo posto occupato dal Crotone, battuto a domicilio dallo Spezia, diventano 16. In sostanza, da qui in avanti si giocherà soltanto per il secondo posto con le quotazioni della Salernitana in sensibile rialzo dopo il secondo successo di fila sul Cosenza che ha permesso alla squadra di Ventura di agganciare la quarta piazza. Scavalcata l’Entella, fermata sul pareggio dalla Cremonese e raggiunta dal Frosinone che fa sprofondare in una crisi profonda l’Ascoli, contestato dal proprio pubblico dopo il terzo ko consecutivo. A proposito di crisi, l’Empoli non sa più come fare per uscirne. Nemmeno la rivoluzione sul mercato, con otto volti nuovi, sta portando risultati. A farne le spese il tecnico Muzzi, esonerato dopo il pari col Chievo e sostituito con un profilo più esperto come quello di Pasquale Marino. In zona salvezza grossa occasione persa dal Pisa, beffato nel finale dalla Juve Stabia. In parità termina anche l’altro scontro diretto tra Venezia e Trapani. I lagunari continuano a faticare al Penzo. A recriminare sono i siciliani che avrebbero meritato la vittoria. Vittoria che resta una chimera per il fanalino di coda Livorno sconfitto al Curi dal Perugia nel posticipo.

RISULTATI 21^ GIORNATA

Empoli-Chievo 1-1

Cittadella-Benevento 1-2

Pisa-Juve Stabia 1-1

Pordenone-Pescara 0-2

Entella-Cremonese 1-1

Salernitana-Cosenza 2-1

Crotone-Spezia 1-2

Venezia-Trapani 1-1

Ascoli-Frosinone 0-1

Perugia-Livorno 1-0

CLASSIFICA

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Salernitana 32

Frosinone 31

Virtus Entella 31

Chievo 30

Perugia 30

Cittadella 30

Pescara 29

Spezia 28

Juve Stabia 28

Ascoli 27

Pisa 26

Venezia 24

Empoli 24

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13