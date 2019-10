Il punto sulla B - Benevento solo al comando, risale il Chievo

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Una squadra sola al comando in Serie B dopo dieci giornate. É il Benevento che nel primo dei due posticipi del giovedì batte la Cremonese con le reti nella ripresa di Coda e Improta. Si ferma invece, dopo aver raccolto 13 punti su 15 nelle ultime cinque giornate, il Crotone. La banda di Stroppa scivola a -3 dai sanniti. Ad interrompere la marcia dei calabresi un Chievo sempre più lanciato verso le posizioni di vertice. Dopo la sconfitta di Perugia al debutto la formazione clivense ha infilato una serie positiva che dura da nove partite (4 vittorie e 5 pareggi). L’eroe del giorno è lo spagnolo Rodriguez, che aveva segnato il suo ultimo gol un anno e mezzo fa in Serie A, con la maglia dell’Empoli. A proposito, la squadra di Bucchi non sa più vincere: quinta gara senza successo per gli azzurri, bloccati sul pareggio (1-1) da uno Spezia in evidente ripresa. Stesso risultato nel match di alta classifica del Curi: Scamacca spaventa il Perugia, ripreso dal solito Iemmello (ottava rete, la quinta su rigore) che stacca Marconi nella classifica marcatori. Il bomber del Pisa prosegue il digiuno personale ma i toscani interrompono quello di vittorie, annichilendo la Salernitana grazie a un micidiale uno due nel primo tempo coi primi gol nel torneo cadetto di Di Quinzio e Fabbro. Troppo tardiva la reazione degli uomini di Ventura. Continua a stupire l’altra neopromossa Pordenone, corsara a Venezia. Cade il Cosenza a Chiavari: la formazione rossoblu non perdeva dal 21 settembre. Ci pensa Poli a regalare i tre punti all’Entella. Torna a fare capolino in zona playoff il Cittadella, di misura sul Livorno. Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Juve Stabia, in rimonta sul Pescara. Tutto facile per il Frosinone: nel match conclusivo i ciociari calano il tris sul fanalino di coda Trapani.

RISULTATI 10^ GIORNATA

Chievo-Crotone 2-1

Cittadella-Livorno 1-0

Empoli-Spezia 1-1

Juve Stabia-Pescara 2-1

Perugia-Ascoli 1-1

Pisa-Salernitana 1-1

Venezia-Pordenone 1-2

Entella-Cosenza 1-0

Benevento-Cremonese 2-0

Frosinone-Trapani 3-0

CLASSIFICA

Benevento 21

Crotone 18

Chievo 17

Empoli 17

Ascoli 16

Perugia 16

Cittadella 16

Pordenone 15

Salernitana 15

Entella 15

Pisa 13

Pescara 13

Frosinone 13

Venezia 12

Cremonese 12

Spezia 11

Juve Stabia 10

Cosenza 8

Livorno 7

Trapani 6