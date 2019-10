Il punto sulla B - Cambia la vetta, Empoli beffato nel finale

Cambia la testa della classifica. Questa è la notizia del weekend della 9° giornata di Serie B, in cui spicca il pesante ko della capolista Benevento in casa del Pescara. Un roboante 4-0 all’Adriatico con le reti di Memushaj, Machin (x2) e Maniero, che negano ai campani la possibilità di rimanere in vetta per il 4° turno di fila. Ne approfitta il Crotone, che vince il rimonta per 3-2 contro il Venezia con il gol di Golemic all’84. La squadra di Stroppa sale così a 18 punti. mettendo il muso davanti al Benevento in virtù della differenza reti migliore (+8 conto +4).

Non ne traggono troppo vantaggio le dirette inseguitrici. Salernitana e Perugia impattano tra di loro con l’1-1 dell’Arechi, con le firme di Klyine e Bonaiuto. L’Empoli viene fermato a Trapanisul 2-2 con un beffardo autogol al 94’ di Veseli, mentre il Chievo torna dalla trasferta di Cosenza con solo un punto (1-1). L’unica che fa un bel balzo in avanti è l’Ascoli, vittorioso di misura nell’anticipo del venerdì sera per 2-1 contro l’Entella, grazie alle reti di Ninkovic e Ardemagni: inutile, ai fini del punteggio finale, l’autogol di Pucino.

Sale in zona play-off il Cittadella, che si divide la posta in palio con il Pordenone dopo lo 0-0 del match giocato alla Dacia Arena: gli amaranto sono a quota 13, a +1 dagli uomini di Tesser.

Derby e rivalità regionale. Il Livorno si prende tutto nella grande sfida di sabato contro il Pisa, una gara molto sentita tra le due città e tifoserie decisa da un autogol di Benedetti al 16’ del primo tempo. Nella ripresa sembra che il copione possa cambiare del tutto per l’espulsione di Bogdan, ma pochi minuti più tardi viene ristabilita la parità numerica per il rosso diretto rimediato da Birindelli appena entrato. Alla fine vince la squadra di Breda, che si sgancia dall’ultimo posto e sale al terzultimo a quota 7.

Per le zone bassissime della classifica, riveste importanza capitale il 2-0 dello Spezia ai danni della Juve Stabia (reti di Bidaoui e Capradossi). Erano a pari punti (7) prima di questo fine settimana, ma con il risultato positivo di sabato i liguri salgono a 10, lasciando i campani al penultimo posto (+1 dal Trapani ultimo).

Accarezza soltanto la possibilità di ottenere il secondo successo consecutivo il Frosinone, che nel posticipo di ieri sera sul campo della Cremonese va avanti al 72' con Haas. Il vantaggio ciociaro dura appena 12 giri d'orologio, perché all'84' arriva il pareggio di Palombi che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Il segno "X" non accontenta nessuno: i gialloblù rimangono 16° a quota 10, mentre i grigi di Cremona sono a 12 pt.

Serie B, i risultati dell’ultimo turno:

Ascoli-Virtus Entella 2-1

Cosenza-Chievo 1-1

Crotone-Venezia 3-2

Pescara-Benevento 4-0

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1

Spezia-Juve Stabia 2-0

Trapani-Empoli 2-2

Livorno-Pisa 1-0

Cremonese-Frosinone 1-1

La classifica aggiornata:

Crotone 18

Pescara 18

Empoli 16

Ascoli 15

Salernitana 15

Perugia 15

Chievo 14

Cittadella 13

Venezia 12

Virtus Entella 12

Pordenone 12

Cremonese 12

Pisa 10

Spezia 10

Frosinone 10

Cosenza 8

Livorno 7

Juve Stabia 7

Trapani 6