Il punto sulla B. Cittadella e Empoli in testa, frena ancora il Lecce. Male il Pescara

Con il pareggio tra Lecce e Cremonese (2-2) è andata in archivio la quarta giornata di Serie B. In testa Cittadella ed Empoli con 10 punti: fa davvero sensazione il cammino dei veneti che, malgrado un restyling in campo, mantengono sempre un livello molto alto di prestazioni merito anche dell'allenatore Roberto Venturato, forse pronto anche ad un'occasione in categorie superiori.

Bene anche l'Empoli di Dionisi, altro allenatore emergente, che, a dispetto dalla scorsa stagione, è partito con il piede giusto.

Ad inseguire c'è la Salernitana di Castori che dopo due vittorie di fila pareggia 1-1 contro il Vicenza. Pari anche per il Frosinone di Nesta che viene bloccato in casa da una coriacea Virtus Entella al terzo pareggio nelle prime quattro gare. In risalita anche il Chievo Verona dopo un inizio balbettante: due vittorie di fila per i clivensi: successo di misura contro il Brescia di Lopez che è ancora alla ricerca della continuità di risultati. Torna al successo il Venezia che batte 4-0 il Pescara di Oddo alla terza sconfitta consecutiva. In zona playoff troviamo la Reggina che non vince nel derby contro il Cosenza: per la formazione di Occhiuzzi si tratta del quarto pareggio in quattro gare.

In ritardo la SPAL di Marino tra le squadre più accreditate ad inizio campionato: dopo tre pareggi ecco la sconfitta di misura contro l'Empoli. Il Monza, complice l'epidemia di coronavirus che ha colpito diversi tesserati rimane ancora invischiato nelle parti basse della classifica pur con una gara in meno.

Non c'è tempo per le analisi che già sabato si torna in campo: spicca il derby Empoli-Pisa in programma venerdì alle 21, mentre l'altra capolista, il Cittadella, andrà di scena a Reggio Emilia, contro la Reggiana.

RISULTATI

Frosinone-Entella 0-0

Vicenza-Salernitana 1-1 [25' Djuric (S), 43' Rigoni (V)]

Chievo-Brescia 1-0 [35' Garritano]

Ascoli-Reggiana 2-1 [5' Sabiri (A), 25' Bajic (A), 90' Mazzocchi (R)]

Pisa-Monza 1-1 [46' Frattesi (M), 81' Marconi (P)]

Venezia-Pescara 4-0 [45' Aramu, 47' Forte, 81' Maleh, 90' Karlsson]

Cittadella-Pordenone 2-0 [45' Gargiulo, 53' Tavernelli]

Reggina-Cosenza 0-0

Empoli-Spal 2-1 [34' Esposito (S), 63' Bajrami (E), 83' Mancuso (E)]

Lecce-Cremonese 2-2 (30' Gaetano, 34' Valzania (C), 47' Dermaku, 64' Coda (L))

CLASSIFICA

Cittadella 10 punti

Empoli 10

Salernitana 8

Frosinone 7

Venezia 7

Chievo 7

Reggina 6

Lecce 5

Brescia 4

Reggiana 4

Cosenza 4

Ascoli 4

Pordenone 3

Spal 3

Monza 3

Entella 3

Pisa 3

Cremonese 3

Vicenza 2

Pescara 1

PROSSIMO TURNO

5/a giornata

venerdì 23 ottobre h 21: Empoli-Pisa

sabato 24 ottobre h 14: Monza-Chievo, Pordenone-Reggina, Reggiana-Cittadella, Salernitana-Ascoli, Spal-Vicenza, V. Entella-Venezia; h 16: Pescara-Frosinone

domenica 25 ottobre h 15: Cosenza-Lecce; h 21: Cremonese-Brescia