Il punto sulla B - Empoli e Salernitana agganciano il Cittadella in vetta

Dopo la pausa per la nazionali la terza giornata di Serie B si è aperta venerdì col 3-0 rifilato dal Brescia al Lecce. Protagonista assoluto dell’anticipo Ndoj, alla prima doppietta in carriera, tris firmato da Ayè. Le rondinelle ritrovano così il sorriso, conquistando i primi tre punti con Lopez in panchina. Rallenta il Cittadella, fermato sul pareggio dal Cosenza e raggiunto in vetta alla classifica dalla Salernitana e dall’Empoli. Prima gioia tra le mura amiche per la squadra di Castori che travolge il Pisa, con le doppiette di Tutino e Kupisz, mentre gli azzurri espugnano l’Adriatico di Pescara con due colpi di testa di Romagnoli e Moreo. La Reggina si fa riprendere nel finale dall’Entella. Mancosu dal dischetto fissa il risultato sul pareggio. Bltiz del Chievo, corsaro al Mapei Stadium con Garritano. Vittoria di misura del Frosinone sull’Ascoli, decide Salvi. Pari spettacolo tra Pordenone e Spal. Senza reti finisce la sfida tra Cremonese e Venezia. Rinviata a data da destinarsi Monza-Vicenza.

RISULTATI 3^ GIORNATA

Brescia-Lecce 3-0

Cosenza-Cittadella 1-1

Cremonese-Venezia 0-0

Frosinone-Ascoli 1-0

Monza-Vicenza rinviata

Pordenone-Spal 3-3

Reggiana-Chievo Verona 0-1

Salernitana-Pisa 4-1

Virtus Entella-Reggina 1-1

Pescara-Empoli 1-2

CLASSIFICA

Cittadella 7

Salernitana 7

Empoli 7

Frosinone 6

Reggina 5

Brescia 4

Chievo 4

Reggiana 4

Lecce 4

Venezia 4

Spal 3

Pordenone 3

Cosenza 3

Cremonese 2

Pisa 2

Monza 2*

Virtus Entella 2

Vicenza 1*

Ascoli 1

Pescara 1

* una partita in meno