Il punto sulla B - Frena il Palermo, il Brescia non si ferma più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono mancate al solito le sorprese nel sedicesimo turno in cadetteria, che verrà chiuso questa sera dal monday night tra Hellas Verona e Pescara. Il Foggia ritrova il sereno e i tre punti (che mancavano dal sei ottobre scorso) con il tre a uno casalingo sulla Cremonese. Buona la prima (e l'unica) per Pavone, allenatore ad interim in attesa di Padalino. La capolista Palermo frena in casa nel testacoda con il Livorno con un pareggio che inaugura la prima serie positiva stagionale degli amaranto. Il Brescia s'aggiudica lo spareggio per la seconda piazza con il Lecce e accorcia a tre lunghezze il gap dalla vetta. Non approfitta dell'assist il Cittadella, che non va oltre l'uno a uno al Del Duca contro l'Ascoli, abile a riprendere il vantaggio ospite con il penalty di Ardemagni. Risultato fotocopia per Perugia e Spezia, che si dividono la posta in palio, mantenendosi in orbita play-off. Il Carpi batte un colpo nella corsa salvezza e supera con il brivido la Salernitana, che pure era riuscita a ridurre lo svantaggio nel finale, da tre a zero a tre a due. Pari a reti bianche tra Cosenza e Benevento, segno X anche tra Crotone e Venezia, frutto della zuccata vincente di Modolo annullata dalla glacialità dagli undici metri di Ante Budimir.

LA CLASSIFICA

Palermo 30; Brescia 27; Pescara, Lecce* 26; Cittadella 25; Hellas Verona**, Benevento, Perugia 22; Spezia 21; Venezia, Ascoli, Salernitana 20; Cremonese 19; Cosenza* 15; Crotone, Carpi 13; Foggia 12; Padova 11; Livorno 10.

*una partita in più

**una partita in meno