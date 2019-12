Il punto sulla B - Il Benevento resta a +12. Si smuove la zona salvezza

La fine del 2019 consegna alla Serie B una candidata fortissima per il passaggio in Serie A. Il Benevento ha vinto anche questo week-end contro l'Ascoli (un secco 4-0) e ha tenuto a 12 i punti di vantaggio sul Pordenone, tornato quantomeno alla vittoria contro la Cremonese grazie ad un gol di Ciurria. In zona playoff da segnalare la vittoria esterna della Virtus Entella sul campo del Cittadella e la dolorosa sconfitta del Perugia, in casa contro il Venezia 1-0. Pescara e Chievo si fermano sullo 0-0, mentre lo Spezia vince 2-1 con la Salernitana

LA LOTTA SALVEZZA - In coda ottiene un buon punto sul campo dell'Empoli il Livorno, nel posticipo della giornata di Serie B. Proprio gli azzurri continuano invece a faticare e si trovano ad 1 solo punto sopra la zona playout. Sconfitte per Trapani, Cosenza e Cremonese che restano vicine - anche se i siciliani sono un po' più indietro - in fondo alla classifica di serie B.

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Pescara-Chievo 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0

Pisa-Frosinone 0-0

Cittadella-Entella 1-3

Spezia-Salernitana 2-1

Crotone-Trapani 3-0

Perugia-Venezia 0-1

Juve Stabia 1-0

Benevento-Ascoli 4-0

Empoli-Livorno 1-1

CLASSIFICA

Benevento 46

Pordenone 34

Crotone 31

Entella 29

Cittadella 29

Frosinone 27

Ascoli 27

Perugia 27

Pescara 26

Salernitana 26

Chievo 26

Spezia 24*

Pisa 24

Juve Stabia 24

Empoli 23

Venezia 22

Cremonese 21*

Cosenza 20

Trapani 15

Livorno 12

* una partita in meno