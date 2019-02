Il punto sulla B - Il Brescia rallenta, Palermo a picco. Sale il Benevento

Il tris dello Spezia nella sfida casalinga contro il Livorno ha segnato l'epilogo del ventiseiesimo atto di Serie B. Un turno infrasettimanale segnato dai rallentamenti in vetta: la capolista Brescia non va oltre l'uno a uno nel testacoda con il Padova, ripreso da Ndoj dopo l'illusorio vantaggio a firma Mazzocco. Il Palermo non ne approfitta e, al contrario, allunga il divario dalla prima piazza con il sonoro k.o. sul campo del Crotone. Un tonfo che costa caro ai rosanero, declassati a terza forza in favore del Benevento, che compie un balzo in avanti in virtù della vittoria al fotofinish nell'anticipo con il Pescara. Sorride anche il Lecce, che si aggiudica lo scontro diretto contro l'Hellas Verona: la zona promozione diretta adesso dista appena due lunghezze. Un punto per l'Ascoli, rimontato due volte da un Foggia mai domo. Il Cosenza non stecca tra le mura amiche con il Carpi e fa sprofondare ulteriormente gli emiliani nei bassifondi della graduatoria. La Salernitana ne fa due alla Cremonese e vede i play-off, nell'altro posticipo un Perugia corsaro sbanca il Penzo grazie ai sigilli di Sadiq, Verre e Melchiorri.

LA CLASSIFICA

Brescia 47; Benevento* 43; Palermo* 42; Pescara, Lecce* 41; Hellas Verona 39; Spezia 37; Perugia* 35; Salernitana 34; Cittadella*, Cosenza 33; Ascoli** 29; Cremonese 27; Venezia* 26; Livorno*, Foggia 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*una partita in meno

**due partite in meno