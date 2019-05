Il punto sulla B - Il Palermo non delude, tracollo Salernitana

Angelo Gregucci

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Mancano ormai soltanto 90 minuti di fuoco al termine della regular season di una Serie B che continua a regalare spettacolo. Tante emozioni nella 37esima e penultima giornata del torneo, che si concluderà questa sera con il posticipo tra Foggia e Perugia. Il Palermo non molla la presa e, grazie al successo esterno sull'Ascoli per 2-1, tallona il Lecce secondo, distante una sola lunghezza, lasciando ancora apertissima la lotta alla promozione diretta. Il Brescia già promosso, invece, non va oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese, che strappa un punto preziosissimo in ottica play-off e aggancia il Verona all'ottavo posto a quota 49. Gli scaligeri, infatti, crollano nuovamente, questa volta per 3-0 al Tombolato di Cittadella contro gli uomini di Venturato che, grazie ai tre punti, scavalcano proprio i gialloblù e si portano al settimo posto con 50 punti. Si fa sempre più complicata la lotta lay-off per gli uomini di Grosso, attualmente in perfetta parità di punti e scontri diretti con la Cremonese, ma in svantaggio per differenza reti, un handicap che potrebbe risultare fatale.

Prosegue il digiuno di vittorie del Pescara, fermato sul 2-2 dal Venezia, che dice addio alla possibilità della salvezza diretta, mentre lo Spezia ha la meglio per 2-0 del Crotone, che deve guardarsi le spalle dal Livorno di Breda. I labronici non si fermano più e battono il Carpi per 1-0, condannando gli emiliani alla retrocessione matematica e agganciando a quota 38 la Salernitana, che fa harakiri in casa col Cosenza, vittorioso per 2-1. Sarà dunque testa a testa tra i toscani e i campani fino all'ultimo respiro. Dice addio alla cadetteria anche il Padova, nonostante il pirotecnico 3-3 sul campo del Benevento, già sicuro del quarto posto matematico. Come già anticipato chiuderà il quadro stasera la gara dello Zaccheria tra Foggia e Perugia, che metterà in palio tre punti delicatissimi: i pugliesi potrebbero agganciare la zona play-out e giocarsi ancora la salvezza diretta, mentre gli umbri si riporterebbero prepotentemente in zona play-off.