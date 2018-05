Il punto sulla B - Il Palermo si rassegna ai play-off, due retrocesse

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ancora 90' di emozioni attendono i tifosi e gli appassionati di Serie B. Nella penultima giornata di campionato si sono registrati diversi verdetti: in primis, la retrocessione matematica in Serie C di Pro Vercelli e Ternana. La vittoria dei piemontesi non è servita ad evitare lo scivolone a causa del pareggio ottenuto dal Novara in quel di Perugia.

L'altro verdetto riguarda la zona play-off: il Foggia, pur battendo la Salernitana, ha visto spegnersi la speranza di agganciare all'ottavo posto il Perugia dell'esonerato Breda. In chiave secondo posto importante vittoria del Frosinone sul campo della Virtus Entella approfittando del pareggio a reti bianche ottenuto dal Palermo col Cesena. I rosanero sono fuori dalla lotta per la promozione diretta mentre spera il Parma che battendo il Bari è rimasto a 2 punti di distacco dai ciociari.

In zona salvezza invece importante vittoria dell'Ascoli sul campo del Pescara, così come quella dell'Avellino nell'anticipo ai danni dello Spezia. Sembra spacciata la Virtus Entella mentre dal Cesena in giù tutto può ancora succedere.