Il punto sulla B - In vetta frenano tutti, il Foggia toglie il segno "meno"

Lamin Jallow

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La caduta dei giganti, questo il titolo che potremmo assegnare alla sesta giornata di Serie B. In vetta alla classifica, infatti, non vince nessuno, con alcuni risultati che hanno del clamoroso. La capolista Verona crolla 1-0 a Salerno per merito della rete di Jallow, che permette ai granata di riagganciare la zona play-off, mentre al “Vigorito” il Benevento incappa nella prima sconfitta stagionale contro il Foggia, vittorioso per 3-1. I pugliesi riescono così a togliere il preoccupante meno in classifica, portandosi ad un punto. Salgono a tre i turni senza vittorie per il Crotone, fermato sul 2-2 allo “Scida” dal Brescia nell'anticipo del venerdì, mentre Lecce e Cittadella non vanno oltre l'1-1, portandosi rispettivamente a 9 e 10 punti in classifica. Un punto a testa anche tra Ascoli e Cremonese nello scialbo 0-0 al “Del Duca”.

In coda alla classifica, quarta sconfitta stagionale per il Carpi, che cade per 2-1 al “Picco” di La Spezia e viene raggiunto dal Venezia, che pareggia per 1-1 nello scontro diretto con il Livorno, fermo al penultimo posto con soli due punti. A precedere i labronici il Cosenza, che inchioda il Perugia sull'1-1, racimolando il terzo punto del suo campionato.

Questa sera chiuderà il quadro della sesta giornata Padova-Pescara, con gli abruzzesi che tenteranno di conquistare la vetta solitaria sfruttando il passo falso del Verona. Ricordiamo che, da calendario, il Palermo ha osservato un turno di riposo.

I risultati della 6^ giornata.

Crotone-Brescia 2-2

Lecce-Cittadella 1-1

Salernitana-Verona 1-0

Spezia-Carpi 2-1

Venezia-Livorno 1-1

Ascoli-Cremonese 0-0

Cosenza-Perugia 1-1

Benevento-Foggia

Padova-Pescara (stasera)

Riposa: Palermo.