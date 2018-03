Il punto sulla B - L'Empoli consolida il primato, frenano Frosinone e Palermo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Serie B viaggia verso il rush finale. Nel trentunesimo turno l'Empoli ha blindato la sua leadership, in virtù del tre a due rifilato al Venezia. Frenata del Frosinone contro la Salernitana, beffato nell'extra-time il Palermo, che a Novara acciuffa un solo punto. Reti bianche nello scontro diretto tra Cittadella e Bari, non si ferma più il Perugia, che con i tre schiaffi al Cesena guadagna la settima piazza della graduatoria. Il Parma cade a Chiavari, pari al Rigamonti tra Brescia e Cremonese. In coda alla classifica l'Ascoli supera la Ternana e rilancia le proprie ambizioni di salvezza, due a due esterno del Pescara contro l'Avellino. Nel monday night il Carpi sfida l'Avellino: fischio d'inizio alle 20:30.

LA CLASSIFICA

Empoli 57*; Frosinone 54; Palermo 51*; Cittadella 50; Bari 47*; Venezia*, Perugia* 46; Parma 44*; Carpi**, Cremonese, Spezia 41; Foggia 40*; Salernitana 38; Pescara 37; Avellino*, Novara 35; Brescia 34*; Cesena 33; Entella* 32; Pro Vercelli**, Ascoli 29; Ternana 26.

*una gara in meno

**due gare in meno