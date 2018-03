Il punto sulla B - L'Empoli tenta la fuga, frena il Frosinone. Palermo super

Prove di fuga per l'Empoli: gli azzurri acciuffano a Pescara il terzo successo consecutivo grazie al sigillo di Donnarumma, aumentando il gap con il Frosinone. Altro pari per i ciociari, contestati dopo lo zero a zero di Terni. Insegue il Palermo, che dopo il poker rifilato al Carpi annusa il sorpasso sulla truppa di Longo. Torna a vincere anche il Bari, che archivia agevolmente la pratica Brescia con un rotondo tre a zero. Il Venezia si aggiudica lo scontro play-off con il Cittadella, rimonta vincente del Parma sul Foggia, un punto a testa tra Cesena e Perugia. Virtus Entella corsara a Cremona, la Salernitana centra contro il Novara il terzo successo in quattro gare. Reti bianche tra Pro Vercelli e Avellino, beffa per lo Spezia, raggiunto allo scadere dall'Ascoli, che elude il k.o. grazie alla zampata di Lores Varela.

LA CLASSIFICA

Empoli* 60; Frosinone 55; Palermo* 54; Bari*, Cittadella 50; Venezia* 49; Perugia*, Parma* 47; Carpi* 44; Spezia 42; Cremonese, Salernitana 41; Foggia* 40; Pescara 37; Avellino* 36; Entella*, Novara 35; Cesena, Brescia* 34; Pro Vercelli*, Ascoli 30; Ternana 27.

*una gara in meno