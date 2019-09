Il punto sulla B - Le neopromosse danno battaglia, exploit dell'Ascoli

© foto di Federico De Luca

Il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B si è concluso ieri sera con i due pareggi tra Salernitana e Chievo (1-1) e Trapani e Cremonese (0-0). Più ricca di emozioni la gara dell'Arechi, con Kiyine che su rigore risponde all'iniziale vantaggio di Djordjevic, ed un finale giocato sul filo dell'agonismo, con una espulsione per parte e tanta intensità. E' invece mancato l'equilibrio al Provinciale di Erice, dove il Trapani ha dominato in termini di occasioni create e tiri in porta, sbattendo però contro il muro eretto da Ravaglia, subentrato nel primo tempo all'infortunato Agazzi. Prestazione piuttosto prudente da parte della Cremonese, che si garantisce così un punto utile alla classifica in vista del prossimo impegno con la capolista Ascoli.

Ed è proprio l'Ascoli ad ottenere uno dei risultati più roboanti della giornata, superando lo Spezia per 3-0 sul terreno del Del Duca. Bastano 3 minuti al Picchio per aprire le danze con un rigore trasformato da Ninkovic, poi ci pensano due ex della partita ad arrotondare il risultato: prima Da Cruz in contropiede deposita un pallonetto alle spalle di Krapikas, poi Ardemagni piazza il tris dopo aver costretto al fallo da espulsione Ramos. Nel finale c'è ancora spazio per un rigore assegnato allo Spezia, che Matteo Ricci manda però ad infrangersi sulla traversa.

Nel gruppo di testa cadono Entella, Pescara e Pisa: i liguri si arrendono, in casa, ad un Venezia più risoluto e lucido in fase finalizzativa, mentre il Delfino trova sulla sua strada un Cittadella che sembra tornato ad essere la squadra macina-punti della scorsa stagione, con protagonisti di giornata Vita e Diaw, autori di due gol spettacolari. Fatale per il Pisa è invece l'emozionante derby toscano contro l'Empoli, gara che costringe i neroazzurri alla prima sconfitta stagionale. Dopo le reti nel primo tempo dei due bomber Mancosu e Marconi, il finale è un vero e proprio susseguirsi di colpi di scena con il vantaggio empolese all'89' con lo stesso Mancosu, il pareggio del Pisa in pieno recupero e la rete definitiva di Frattesi proprio allo scadere dell'ultimo minuto.

Un altro risultato a sorpresa da parte delle agguerrite neopromosse è il pareggio del Pordenone contro il Benevento. Il gol in avvio di un ispiratissimo Kragl sembra spianare la strada ai campani, ma nel finale di primo tempo arriva l'1-1 di Camporese sugli sviluppi di un calcio piazzato, e nella ripresa i giallorossi non trovano più i varchi giusti per mettere in difficoltà i Ramarri. Piuttosto inaspettato anche il risultato del San Vito-Marulla, con un Livorno capace di creare le occasioni migliori di tutta la prima frazione, fino ad arrivare al vantaggio firmato da Marsura con un gran gol ad inizio ripresa. La tardiva reazione del Cosenza si traduce in rete soltanto negli istanti finali del recupero, con una magia di Pierini che regala al pubblico un'esplosione di gioia appena prima del triplice fischio.

Infine, preziose vittorie per Perugia e Crotone, rispettivamente ai danni di Frosinone e Juve Stabia. La gara del Curi sembrava inizialmente sorridere ai ciociari, andati subito in vantaggio con Paganini, poi due penalty e l'infortunio di Bardi ribaltano le sorti e la rete finale di Kouan sigilla il successo degli uomini di Oddo, che volano al secondo posto in coabitazione col Benevento. Allo Scida si decide invece tutto all'inizio del lunghissimo recupero: Mustacchio buca un fino ad allora impenetrabile Branduani sugli sviluppi di un corner, e pochi minuti dopo è Benali ad arrotondare il risultato. I 3 punti lanciano così i calabresi nelle zone nobili della classifica.