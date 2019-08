Il punto sulla B - Partono bene Salernitana e Spezia, passo falso Chievo

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La prima giornata della Serie B 2019-'20 ha riservato poche sorprese in termini di risultati, ma ha subito acceso i riflettori verso un torneo che si preannuncia interessante fin dalle prime battute.

Tra le neopromosse è il Pisa a sfiorare l'impresa tra le mura di casa nel primo anticipo, costringendo al pari il Benevento, e andando vicinissimo al colpaccio con un rigore in pieno recupero che Marconi calcia però tra le braccia del portiere. Un po' di rammarico aleggia anche in casa Juve Stabia, sempre per colpa di un penalty: nell'esordio delle Vespe ad Empoli i toscani si impongono per 2-1 grazie a La Gumina, che dagli 11 metri nel finale trasforma la massima punizione, assegnata dall'arbitro per un fallo di mano molto contestato. Vittoria di rigore anche per l'Entella, sul terreno del Comunale di Chiavari, contro un Livorno che non sembra ancora aver trovato la quadratura del cerchio.

Non va oltre il gol della bandiera il Trapani, ospite al Del Duca per una partita che si contraddistingue per la pregevolezza delle prime due reti, firmate da Scamacca e Ferretti. Per l'Ascoli completano il tabellino la marcatura di Da Cruz e l'autogol di Luperini. L'ultima neopromossa, il Pordenone, alla sua prima partecipazione alla Serie B, chiuderà oggi il programma della prima giornata affrontando il Frosinone di Nesta nel posticipo delle 21.

Cremonese e Salernitana si presentano alla prima con il piglio di chi ha serie ambizioni play-off. I granata di Ventura scaldano subito i motori piegando in casa il Pescara per 3-1, protagonista della vittoria la coppia d'attacco Jallow-Giannetti che infiamma il pubblico dell'Arechi. La Cremonese sbanca invece il Penzo, ma per aver ragione del Venezia serve una magia di Castagnetti da calcio piazzato all'85', dopo che il primo vantaggio di Mogos era durato soltanto 5 minuti prima del pareggio del capitano dei lagunari.

Si ritrovano faccia a faccia, a pochi mesi dallo scontro nei play-off, Cittadella e Spezia, e stavolta sono i liguri a spuntarla, con un micidiale 3-0 inferto alla squadra di Venturato in nemmeno un quarto d'ora di gioco in apertura di secondo tempo. Anche il Perugia, così come gli Aquilotti bianconeri, si è presentato ai nastri di partenza con diverse novità rispetto alla scorsa stagione, e l'impronta di Oddo si è subito fatta sentire con i successi in Coppa Italia e una vittoria all'esordio che, seppure con due rigori, lancia subito gli umbri nel gruppo delle prime in classifica. Chievo ancora incompleto in attesa degli ultimi movimenti di mercato.

Infine, unico 0-0 di giornata è quello nel derby calabrese tra Crotone e Cosenza. Per ovviare alla mancanza di gol, i Pitagorici si affideranno al nuovo arrivo Maxi Lopez, già in tribuna allo Scida per studiare i movimenti dei compagni.

La classifica: Spezia 3, Ascoli 3, Salernitana 3, Cremonese 3, Perugia 3, Empoli 3, Entella 3, Pisa 1, Crotone 1, Benevento 1, Cosenza 1, Frosinone 0, Venezia 0, Juve Stabia 0, Chievo 0, Livorno 0, Pescara 0, Trapani 0, Cittadella 0.