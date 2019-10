Il punto sulla B - Si sblocca il Frosinone, stop di Perugia e Salernitana

Con la vittoria sul Perugia propiziata da una rete di Armenteros, il Benevento si conferma sempre più leader di questo avvio di campionato in Serie B. Il Perugia dimostra di soffrire con le dirette avversarie dell'alta classifica, nonostante un avvio molto positivo. Al secondo posto della graduatoria, in coabitazione con l'Empoli, si conferma il Crotone: i calabresi, ospiti del Pisa, rimontano il gol iniziale di De Vitis con un colpo di testa di Golemic che sfrutta una presa difettosa del portiere Gori.

Stop inaspettato dell'ambiziosa Salernitana in casa del Venezia. In una riedizione dei play-out dello scorso giugno, i lagunari passano per 1-0 trascinati da bomber Bocalon, illustre ex della sfida. Anche l'Ascoli rallenta vistosamente il passo dopo l'exploit delle prime giornate. Vittima del redivivo Chievo, il Picchio al Bentegodi subisce la rete di Meggiorni al quarto d'ora del primo tempo, e si trova in ulteriore difficoltà in seguito all'espulsione di Petrucci ad inizio ripresa. Nel finale ci pensa Vignato ad arrotondare il risultato per la seconda vittoria consecutiva dei clivensi.

Torna a vincere anche il Frosinone, non senza qualche difficoltà, davanti al pubblico di casa nel secondo posticipo della giornata. Vittima è il fanalino di coda Livorno, che prima si salva grazie alla bella parata di Zima in occasione del rigore calciato da Dionisi, ma poi capitola all'88' di fronte alla maggiore precisione dal dischetto di Camillo Ciano. Gli amaranto restano quindi in solitaria all'ultimo posto, da dove si stacca invece il Trapani, uscito con un punto dalla trasferta di Chiavari contro l'Entella. In rete Giuseppe De Luca e Taugourdeau su rigore.

Nel gruppo di bassa classifica sono tre le vittorie a sorpresa: nell'anticipo del venerdì il Cosenza trova il suo primo successo in campionato ribaltando il risultato al Tombolato di Cittadella, ed anche lo Spezia compie un'inaspettata rimonta esterna contro il Pescara grazie alle reti di Bartolomei e Gudjohnsen, che rispondono nella ripresa all'iniziale vantaggio biancoazzurro firmato da Machin. Travolgente è invece la vittoria della Juve Stabia sul Pordenone, maturata interamente nel primo tempo con ben 4 reti in 20 minuti, intervallate solo dal momentaneo 1-1 di Misuraca.

Infine, buona la prima per Baroni alla guida della Cremonese: nel posticipo della domenica i grigiorossi pareggiano con l'Empoli al Castellani. Sono i toscani a passare per primi in vantaggio con un gran tiro di Stulac dalla distanza, Agazzi intuisce ma non riesce a respingere, e nella ripresa arriva la reazione con la pregevole rete di Soddimo in girata, ottimamente servito da Castagnetti.

I risultati dell'ottava giornata:

Cittadella-Cosenza 1-3

Juve Stabia-Pordenone 4-2

Pescara-Spezia 1-2

Venezia-Salernitana 1-0

Virtus Entella-Trapani 1-1

Benevento-Perugia 1-0

Chievo-Ascoli 2-0

Pisa-Crotone 1-1

Empoli-Cremonese 1-1

Frosinone-Livorno 1-0

La classifica:

Benevento 18

Crotone 15

Empoli 15

Salernitana 14

Perugia 14

Chievo 13

Ascoli 12

Venezia 12

Virtus Entella 12

Cittadella 12

Pordenone 11

Cremonese 11

Pisa 10

Pescara 10

Frosinone 9

Cosenza 7

Spezia 7

Juve Stabia 7

Trapani 5

Livorno 4