Il punto sulla B - Stadi vuoti, tanti ko casalinghi. Benevento inarrestabile

Ultima giornata prima dello stop. Neanche il tempo di predisporre le porte chiuse per tutti che il Governo e gli organi sportivi hanno deciso di fermare il calcio almeno fino al 3 aprile con tanti dubbi che riguardano la conclusione regolare di un torneo che sta regalando, come sempre, straordinarie emozioni e colpi di scena a ripetizione. Partiamo dall'esonero di Roberto Breda che, pur avendo vinto a Verona e pareggiato col Frosinone, paga a caro prezzo il ko del suo Livorno nel derby col Pisa. Indubbiamente una scelta forte da parte del presidente Spinelli che, quindici giorni fa, aveva rinnovato massima stima ad un mister contrattualmente legato ai labronici anche l'anno prossimo. In vetta come in coda, però, tutto può ancora accadere e la classifica consente a chiunque di cullare i propri sogni. Solo il Benevento fa corsa a parte e batterà ogni record se dovesse continuare a questi ritmi. Restituito al Pescara il 4-0 dell'andata al termine di 90 minuti dominati e giocati alla grande.

Le altre squadre a caccia della seconda posizione sono quasi tutte scivolate, conferma del fatto che giocare a porte chiuse senza l'apporto del tifo può incidere e anche tanto. Il Frosinone, che allo Stirpe ha sempre fatto punti, ha perso per 2-0 contro la Cremonese e ha pagato a caro prezzo la giornata negativa di una difesa imperforabile fino alla settimana scorsa ma violata 4 volte in 180 minuti. L'assenza di Camillo Ciano in avanti ha avuto un peso non indifferente. Sconfitta anche per lo Spezia a Castellammare, un sonoro 3-1 scaturito dalle prodezze di Giacomo Calò che rappresenta forse la sorpresa più piacevole del campionato cadetto. Una battuta d'arresto che ridimensiona leggermente le velleità dei ragazzi di mister Italiano. Non ne approfitta nemmeno la Salernitana che, in piena emergenza, soccombe a Perugia senza mai tirare in porta e rivitalizza un avversario che era reduce da cinque sconfitte di fila.

Sconfitta interna per il Cittadella, merito di un Pordenone dato da tutti in caduta libera, ma capace di vincere la terza partita consecutiva dopo aver dominato contro Empoli e Juve Stabia. Non riesce a risollevarsi l'Ascoli. La cura Stellone, evidentemente, non funziona e ne approfitta la Virtus Entella che cala il tris e acuisce la crisi dei marchigiani, accreditati ad agosto come possibile concorrente per il salto di categoria. Unica formazione a non tradire le attese è stato il Crotone, che si impone con autorevolezza a Venezia e conquista la seconda piazza. 1-1 tra Empoli e Trapani, conferma che i granata di Castori non hanno nessuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. Il posticipo del lunedì si è concluso 2-0: il Chievo si rilancia per i playoff e condanna il Cosenza ad un finale di sofferenza.

Di seguito l'elenco completo dei risultati e la classifica aggiornata.

Sabato 7 marzo

Venezia-Crotone 1-3

Pisa-Livorno 0-1

Perugia-Salernitana 1-0

Cittadella-Pordenone 0-2

Empoli-Trapani 1-1

Frosinone-Cremonese 0-2

Domenica 8 marzo

Benevento-Pescara 4-0

Entella-Ascoli 3-0

Juve Stabia-Spezia 3-1

Lunedì 9 marzo

Chievoverona-Cosenza 2-0

Classifica serie B, 28^giornata:

Benevento 69

Crotone 49

Frosinone 47

Pordenone 45

Spezia 44

Cittadella 43

Salernitana 42

Chievo 41

Empoli 40

Entella 38

Juve Stabia 36

Pisa 36

Perugia 36

Pescara 35

Venezia 32

*Ascoli 32

*Cremonese 30

Trapani 25

Cosenza 24

Livorno 18

*Ascoli e Cremonese una partita in meno