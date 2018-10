Il punto sulla B - Volano Salernitana e Palermo, Pescara ancora in vetta

La squadra della Salernitana

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Giornata ricca di emozioni, quella appena trascorsa in Serie B. L'ottavo turno ha visto riconfermarsi in vetta il Pescara, vittorioso per 3-1 sullo Spezia, grazie al solito Mancuso e ad una doppietta di Monachello, mentre alle spalle degli abruzzesi si assesta il Palermo, che aggancia al secondo posto il Verona. I rosanero approfittano del mezzo passo falso degli scaligeri, fermati sull1-1 dal Venezia, vincendo in trasferta sul difficile campo del Lecce per 2-1. La Salernitana vola al terzo posto a quota 13 grazie al successo sul Perugia, battuto 2-1 grazie alle reti di Mazzarani e Casasola. Agli umbri non basta un super Vido, autore del momentaneo pari su rigore. Al "Tombolato" Cittadella e Brescia non si fanno male, dando vita ad un match equilibrato e vibrante, terminato sul 2-2.

Torna al successo dopo quattro turni di digiuno anche il Crotone, che supera per 2-1 il Padova, risucchiato nella zona play-out dopo il successo a sorpresa del Cosenza sul Foggia per 2-0. In zona retrocessione frena ancora il Carpi, terzultimo a quota 5 dopo la sconfitta esterna sul campo dell'Ascoli per 1-0. Questa sera tornerà in campo il Benevento contro il fanalino di coda Livorno per tentare il balzo in classifica.

I risultati dell'8^ giornata

Spezia-Pescara 1-3

Ascoli-Carpi 1-0

Cittadella-Brescia 2-2

Cosenza-Foggia 2-0

Crotone-Padova 2-1

Salernitana-Perugia 2-1

Venezia-Verona 1-1

Lecce-Palermo 1-2

Benevento-Livorno (stasera)

Riposa: Cremonese.