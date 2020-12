Il punto sulla Serie B – Empoli in testa, cinquina del Monza all'Entella fanalino di coda

vedi letture

Risultati e commento della 12^ giornata di Serie B.

Emozioni, gol e colpi di scena nella 12^ giornata di Serie B. Turno che vede concretizzarsi il passaggio del testimone tra Salernitana ed Empoli per quanto riguarda la vetta della classifica. La formazione allenata da Dionisi ha la meglio per 1-0 sulla Cremonese. Di Stulac il gol decisivo, nel corso del recupero del primo tempo. Secondo successo consecutivo per gli azzurri che approfittano del passo falso della Salernitana, fermata sull’1-1 dal Lecce tra le mura amiche. Alle spalle del granata sale il Frosinone, vittorioso per 2-1 sul campo della Reggiana. Ciociari in un gran momento (10 punti nelle ultime 4 partite) così come il Venezia, tornato con tre punti dalla trasferta di Reggio Calabria (gli amaranto hanno esonerato Toscano, sostituendolo con Marco Baroni). Al “Mazza” di Ferrara, invece, Spal e Chievo impattano sullo 0-0. Protagonista il portiere clivense Semper, che ha parato un rigore a Paloschi.

Grande bagarre nelle ultime posizioni valide per la zona playoff. Attualmente fuori il Chievo e dentro Cittadella e Monza, protagoniste di importanti vittorie. I granata bissano il recente successo sulla Spal demolendo il Vicenza con un netto 3-0, mentre sono addirittura 5 i gol rifilati dal Monza all’Entella ultimo in classifica. Grande protagonista Boateng, sempre più leader dei brianzoli e autore di una doppietta che avvia la goleada. Secondo risultato positivo in due gare per Dionigi da quando allena il Brescia, che pareggia per 1-1 in trasferta contro il Pordenone. In coda fondamentale successo del Cosenza, corsaro ad Ascoli con un 3-0 senza diritto di replica. Termina 0-0, infine, la sfida tra Pescara e Pisa. Quarto punto conquistato in 3 partite da Roberto Breda da quando è alla guida degli abruzzesi, a conferma che il cambio in panchina sta dando la svolta sperata.

Risultati 12^ giornata

Reggina-Venezia 1-2

Reggiana-Frosinone 1-2

Ascoli-Cosenza 0-3

Cittadella-Vicenza 3-0

Empoli-Cremonese 1-0

Monza-Entella 5-0

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1

Salernitana-Lecce 1-1

Spal-Chievo 0-0

Classifica

Empoli 25

Salernitana 24

Frosinone 23

Spal 22

Lecce 21

Venezia 21

Cittadella 20

Monza 20

Chievo 18

Brescia 14

Pordenone 14

Reggiana 14

Pisa 14

Cosenza 12

Vicenza 12

Reggina 10

Cremonese 9

Pescara 8

Ascoli 6

Entella 5

*Cittadella, Chievo, Reggiana e Vicenza una partita in meno