Il punto sulla Serie B - Vetta della classifica invariata, successi esterni di Pisa e Cittadella

Risultati e commento della 13° giornata di Serie B.

Giornata ricca di gol spettacolari quella che si è conclusa ieri sera con la sfida posticipata tra Reggina e Cittadella. Cinque pareggi per le prime sei della classe, che mantengono così la vetta della classifica pressoché invariata. L'eccezione è proprio il Cittadella che con la vittoria del Granillo scala tre posizioni e si porta a -2 dalla promozione diretta. Sfortunato l'esordio di Baroni sulla panchina degli amaranto, illusi dal gol in apertura di Liotti.

La capolista Empoli conquista un pareggio prezioso in casa del Chievo, grazie all'incornata di La Mantia che risponde all'iniziale vantaggio di Obi. Frosinone e Salernitana impattano per 0-0 ma tra i padroni di casa Rohden ha di che disperarsi per una clamorosa traversa colpita in avvio di ripresa. Continua il digiuno di vittorie della Spal dopo la "scorpacciata" nel mese di novembre: al Penzo i ferraresi non vanno oltre lo 0-0 contro il Venezia.

Inaspettata batosta casalinga del Lecce per mano del Pisa di mister D'Angelo, una delle sorprese di questa prima parte di campionato. Il tabellino finale recita 0-3, e due delle tre reti toscane sono realizzate da fuori area, con autentiche prodezze balistiche, da parte di Gucher e Sibilli.

In coda al gruppo play-off il Monza ferma la sua corsa all'Adriatico dove trova sulla propria strada un Pescara determinato a risollevare le sorti della stagione dopo il cambio in panchina. La prima vittoria casalinga della gestione Breda arriva al termine di una gara rocambolesca, segnata dal doppio tentativo di rimonta del Monza, dall'espulsione di Scaglia e dalla rete del definitivo 3-2 siglata da una zampata di Bocchetti proprio allo scadere del tempo regolamentare.

Gol da incorniciare anche al Rigamonti dove il Brescia contro la Reggiana coglie la seconda vittoria su tre dall'arrivo in panchina di Davide Dionigi. Per i padroni di casa è Ragusa a mettere a segno un pregevole destro al volo, ma la rete realmente memorabile porta la firma di Igor Radrezza: gran controllo al volo su un lancio dalle retrovie, Sabelli e Dessena lo atterrano ma il trequartista granata si rialza portandosi avanti il pallone fino al lato corto dell'area piccola da cui esplode un tiro che si insacca scheggiando prima il palo. Tutto inutile, però, perché dal parziale di 1-1 le Rondinelle troveranno poi il definitivo 3-1.

Nelle zone calde importanti vittorie per Vicenza e Cremonese: al Menti l'Ascoli risponde all'iniziale vantaggio di Meggiorini con una magia su calcio di punizione di Sabiri, e la gara si mantiene in equilibrio fino al 93' quando Padella al volo segna un dolorosissimo gol dell'ex. Marchigiani ancora fermi al penultimo posto con appena 6 punti in classifica.

Chi invece si allontana dalla zona retrocessione diretta è la Cremonese che batte di misura il Cosenza e sale di una posizione, evitando di subire il sorpasso del Pescara. In coda alla graduatoria, quinta sconfitta consecutiva dell'Entella: il Pordenone si accontenta del rigore concesso dai liguri e porta a casa i 3 punti grazie alla trasformazione dal dischetto di Diaw.

I risultati della 13° giornata:

Virtus Entella-Pordenone 0-1

Frosinone-Salernitana 0-0

Brescia-Reggiana 3-1

Chievo Verona-Empoli 1-1

Cremonese-Cosenza 1-0

Lecce-Pisa 0-3

Reggina-Cittadella 1-3

Vicenza-Ascoli 2-1

Pescara-Monza 3-2

Venezia-Spal 0-0

La classifica alla 13° giornata:

Empoli 26

Salernitana 25

Frosinone 24

Cittadella* 23

Spal 23

Venezia 22

Lecce 21

Monza 20

Chievo Verona* 19

Pisa 17

Brescia 17

Pordenone 17

Vicenza* 15

Reggiana* 14

Cremonese 12

Cosenza 12

Pescara 11

Reggina 10

Ascoli 6

Virtus Entella 5

*Cittadella, Chievo, Vicenza e Reggiana: una partita in meno.

Prossimo turno:

Lunedì 21 dicembre:

Salernitana-Virtus Entella

Martedì 22 dicembre:

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-Chievo Verona

Pordenone-Cremonese

Spal-Lecce

Vicenza-Reggina

Empoli-Reggiana