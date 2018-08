Il Sannio: "Benevento a Lecce per esorcizzare il pericolo degli ex"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stasera c'è l'ultima partita della 1^ giornata di Serie B, che vede opposti Benevento e Lecce in una sfida tra giallo-rosse del Sud. E il Sannio, quotidiano campano, in prima pagina titola deciso: "Benevento all'esordio con il Lecce per esorcizzare il pericolo degli ex". E Bucchi non si nasconde: "Vogliamo vincere il torneo".