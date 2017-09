Il Secolo XIX: “Nero di Spezia. Colpaccio Carpi”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Nero di Spezia. Colpaccio Carpi”. Così Il Secolo XIX in edicola titola sulla sconfitta dei liguri contro gli emiliani nell'ultimo turno, risultato che lascia la squadra di Gallo in fondo alla classifica con zero punti. "Seconda sconfitta consecutiva, Aquile ultime in classifica. - si legge ancora - Squadra impacciata, confusa e nel finale anche sfortunata".